Warum der Wiener Konzern Wienerberger jetzt auch grüne Ziegel brennt

Nur wenige österreichische Unternehmen können auf eine mehr als 200 Jahre lange Firmengeschichte zurückblicken. Der börsennotierte Wiener Konzern Wienerberger, dessen Gründung auf das Jahr 1819 zurückgeht, ist heute weltweit führend in den Bereichen Wand-, Fassaden- und Dachziegel sowie bei Rohrsystemen aus Kunststoff der Marke Pipelife und Keramik der Marke Steinzeug-Keramo. Bei Betonpflastersteinen ist Wienerberger Marktführer in Zentral- und Osteuropa. Nicht nur auf dem Heimmarkt in Europa ist der Ziegelkonzern um CEO Heimo Scheuch tätig, sondern auch in Nordamerika.

Mitte der 1980-er Jahre begann Wienerberger deutsche und in den 1990er-Jahren osteuropäische Unternehmen zu übernehmen. Das Unternehmen betreibt insgesamt 216 Produktionsstandorte in 28 Ländern rund um den Globus und setzte im Vorjahr mit 20.000 Mitarbeitern rund 4,22 Milliarden Euro um.