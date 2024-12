Mehr Zimmer, höhere Preise: Wiens Hotellerie übertrifft Rekordsaison von 2019

Die Auslastung wird über den gesamten Dezember 85 Prozent betragen. Das ist ein Plus von 8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, wie Dominic Schmid, der Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wiener Wirtschaftskammer, am Dienstag erläuterte. "Gerade an den Adventwochenenden und zu Silvester ist so gut wie kein Zimmer mehr zu bekommen", betonte er in einer Aussendung.