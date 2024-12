Umsatzflaute trotz voller Einkaufsstraßen: Warum das Weihnachtsgeschäft schwächelt

Bei der Art der Präsente wird heuer auf die Wahlfreiheit der Beschenkten gesetzt: So wollen laut Umfrage 42 Prozent Gutscheine verschenken und 28 Prozent Bargeld . Bei den „richtigen Packerl“ sind Spielzeug ( 29 Prozent ), Süßigkeiten ( 24 Prozent ) und Kleidung ( 23 Prozent ) am populärsten.

Durchschnittlich 386 Euro wollen die Österreicher heuer für Weihnachtsgeschenke ausgeben und damit um 26 Euro mehr als im Vorjahr. Am spendabelsten sind die Niederösterreicher und Burgenländer mit einem Mittelwert von 423 Euro . In den südlichen Bundesländern Kärnten und Steiermark wird am wenigsten ausgegeben mit 355 Euro .

Im Nichtlebensmittelbereich werden die weihnachtsbedingten Mehrumsätze im Dezember um 26 Millionen Euro hinter dem Vorjahresniveau liegen. Im Lebensmittelhandel wiederum laufe es gut. Und zwar, weil dort vermehrt weihnachtsrelevante Waren wie etwa Spielzeug angeboten werden.

Weihnachtsgeschäft zieht sich bis Jänner

Dass der Mehrumsatz im Dezember zurückgeht, liegt Will zufolge aber nicht nur an einer Konsumflaute, sondern auch daran, dass sich die Einkäufe zeitlich verschieben. So würde sich das Weihnachtsgeschäft mittlerweile aufgrund vieler Bargeld- und Gutscheingeschenke bis in den Jänner ziehen.

Gleichzeitig beginnt es aufgrund von Sonderaktionstagen wie etwa dem Black Friday im November bereits früher. „Die Österreicher sind Rabattjäger und keiner möchte zum normalen Preis einkaufen“, sagt Will dazu.

Das zeigt sich auch bei der Kundenfrequenz: Um 40 Prozent mehr Menschen als im letzten Jahr waren am ersten Adventsamstag (direkt nach dem Black Friday) in den heimischen Einkaufszentren und -straßen unterwegs. Viele davon waren auf der Suche nach Schnäppchen.