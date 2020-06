Wien: Coronavirus beendet Rekordserie bei Betriebsansiedlungen

In der Bundeshauptstadt Wien haben im Vorjahr 266 internationale Unternehmen Niederlassungen in Wien errichtet. Das war der achte Rekord in Folge.

Wie Bürgermeister Michael Ludwig, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) und Gerhard Hirczi, der Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsagentur, berichten, wurden im Zusammenhang mit den neu angesiedelten Unternehmen 731 Millionen Euro investiert.