Nordmazedonien: Wiens Botschafter lobbyierte für Glücksspiel in Skopje

Der österreichische Botschafter in Nordmazedonien, Georg Woutsas, hat gegen Einschränkungen für das Glücksspiel und gegen einen erhöhten Spielerschutz interveniert, der Kinder und Jugendliche in dem südosteuropäischen Land besser schützen sollte. In einem Brief an den nordmazedonischen Ministerpräsidenten, über den "Zackzack" und das Ö1-Morgenjournal berichteten, forderte Woutsas im Februar Ausnahmen für österreichische Unternehmen, konkret Casinos Austria und Novomatic.

"Diese Unternehmen - Casinos Austria und Novomatic - versichern mir, dass sie für den höchsten Standard an Spielerschutz, wie er in Österreich und der EU üblich ist, sorgen", schrieb Woutsas im Februar in einem Brief, der an den Ministerpräsident Nordmazedoniens, Dimitar Kovačevski, und weitere Parlamentarier adressiert war. Woutsas fordert in dem Schreiben ausländische Unternehmen von den Beschränkungen auszunehmen. "Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn die Regierung die geplanten Änderungen zurückziehen oder ausländische Investitionen ausnehmen würde", hieß es.