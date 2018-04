Wien bereitet großen Stromzähler-Tausch vor

Den digitalen Zähler bekommen alle Stromkunden. Das ist auch gesetzlich gedeckt. Sechs Wochen vor der Umstellung schreiben die Wiener Netze die Kunden an und fragen, welche Variante des Ablesens gewünscht wird. Zur Auswahl steht: Tägliches Ablesen, as heißt, der Stromzähler liefert die stündlich notierten Daten einmal pro Tag an die Wiener Netze; viertelstündliches Ablesen mit sofortiger Datenweitergabe und die jährliche Ablesung.

Nötig wird der Zählertausch aufgrund einer Richtlinie der EU. Sie sieht vor, dass bis 2020 zumindest 80 Prozent der europäischen Stromkunden einen digitalen Zähler haben müssen. Mittels dieser Zähler können die Stromlieferanten unter Einverständnis der Kunden maßgeschneiderte Tarifmodelle basteln. Zudem soll das Energiesparen erleichtert werden, weil die Kunden jederzeit ihren Verbrauch einsehen können. Die Wiener Netze stellen das auf ihrer Web-Site mittels Kunden-login zur Verfügung.

Wie viele Kunden das aktiv nutzen, ist fraglich. In den Feldversuchen hat rund ein Prozent der Kunden seinen Stromverbrauch stetig überwacht und gespart.

Wichtiger sind die Verbrauchsdaten für die Energieversorger. Sie können damit nicht nur die Netze besser steuern, sondern auch den Verbrauch regeln. So könnten Smart Homes mit Wärmepumpen vom Versorger im Falle von Strommangel vorübergehend weniger beliefert werden – „die Wärmepumpe merkt das nicht“, so die Experten. In Überschusszeiten könnten Kunden zum Aufladen ihrer E-Bikes oder Autos aufgefordert werden.