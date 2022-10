Wie weit ist die EU beim gemeinsamen Gas-Einkauf?

Europa sucht nach gemeinsamen Antworten auf die Energie-Krise. Beim Erdgas, einem vor allem für Industrie und Heizen wichtigen Energieträger, stellt sich die Situation besonders schwer dar. Denn während Öl und Treibstoffe -der anteilig wichtigste Energieträger der Welt - relativ einfach aus anderen Quellen bezogen werden können, erreichte Gas die EU bisher vorrangig über Pipelines (siehe Grafik). Und der wichtigste Lieferant war bis zuletzt Russland, das die Lieferungen gedrosselt hat.

Inzwischen kommt der größte Anteil des in die EU importierten Erdgases aus Norwegen. Die entstandene Versorgungslücke wird auch mit Flüssiggas-Lieferungen (LNG) gefüllt, das per Schiff angeliefert wird. Dabei steht Europa als Abnehmer aber in einem weltweiten Wettbewerb, etwa mit China.

Was hat das jüngste EU-Energieminister-Treffen ergeben?

Die für Energie zuständigen EU-Minister haben bei einem Treffen in Prag einen kleinsten gemeinsamen Nenner im Umgang mit den hohen Energiepreisen gefunden. "Es gibt eine allgemeine Einigkeit der Minister darüber, dass wir ab 2023 gemeinsam Gas einkaufen müssen", sagte der tschechische Industrieminister Jozef Sikela, der das Treffen in Prag am Mittwoch leitete. Zudem müsse man Solidarität zeigen und mehr Energie sparen.