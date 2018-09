Die verpufften Millionen

Wie viel Staatseinnahmen fehlen, hängt aber davon ab, was die nunmehrigen Nichtraucher mit dem Geld machen. Wenn sie in Österreich höher besteuerte Produkte kaufen, wird sich der Einnahmenentfall des Staates in Grenzen halten. Wenn sie das Geld auf dem Konto lassen oder in Las Vegas verspielen, wird die Finanz nicht viel davon abbekommen.

Ein weiteres Problem bei der genauen Ermittlung der Schadenshöhe sind die Modellrechnungen. Die Studienautoren haben den Lebenszyklus der Bevölkerung von 2016 mit dem Lebenszyklus einer hypothetischen Bevölkerung verglichen, die zwar dieselbe Struktur aufweist, aber nie geraucht hat. Nachfolgende Generationen werden nicht berücksichtigt. „Man lässt die derzeitige Population sozusagen auslaufen“, heißt es in der Studie.

Den größten Schaden in Höhe von 1,49 Milliarden Euro verursachen bei dieser Rechnung indirekte Kosten wie etwa Produktionsausfälle. Laut IHS-Studie gehören zu den Kostenfaktoren Krankenstände, Invalidität und vorzeitige Sterblichkeit. Die Kosten der vorzeitigen Sterblichkeit sind auch eine Folge der Annahme, dass „die derzeitige Population ausläuft“ und niemand nachfolgt. In der realen Arbeitswelt bedeutet ein frühzeitiger Tod, dass der Posten nachbesetzt wird und es vielleicht einen Arbeitslosen weniger gibt. Das passt aber nicht in die Modellrechnung. Jedoch hat das IHS den Wegfall der Pensionsausgaben des Staates bei frühzeitigem Tod berücksichtigt. Hinweise auf die ökonomischen Auswirkungen auf die Gesundheitsausgaben fehlen allerdings.