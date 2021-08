Wie viel Feldfrucht soll in den Tank?

Wie soll das gehen?

Von den derzeit rund fünf Millionen Pkw in Österreich müssten in achteinhalb Jahren die Hälfte, 2,5 Millionen, ohne Verbrennungsmotor auskommen.

Der ÖAMTC hält das für völlig unrealistisch, Ende 2020 waren knapp 45.000 E-Autos (oder 0,87 Prozent) unterwegs. „Maximal eine halbe Million Fahrzeuge sind bis 2030 vielleicht machbar“, sagt ÖAMTC-Experte Bernhard Wiesinger. Er plädiert für eine rasche Erhöhung der Beimischung von nachwachsenden und damit CO2-neutralen Biokraftstoffen zu Benzin und Diesel.

Das geschieht jetzt schon. Denn wer in Österreich tankt, kauft normalerweise entweder „B7“ oder „E5“. Also entweder Diesel mit sieben Prozent Biodiesel-Anteil oder Benzin mit einem fünf Prozent Bio-Ethanol Anteil. Allerdings wird deutlich mehr Dieselkraftstoff (2020: sieben Milliarden Liter) als Benzin (1,7 Milliarden Liter) getankt. Und im türkis-grünen Regierungsabkommen ist das Ziel, den Biosprit-Anteil beim Benzin auf zehn Prozent zu steigern, außerdem verankert, so Wiesinger.

Doch unumstritten ist der Vorschlag, einfach die Beimischung zu erhöhen, freilich nicht, auch wenn Österreichs Betriebe, allen voran die Agrana, jetzt schon mehr als doppelt so viel Bioethanol produzieren wie gebraucht wird – der Überschuss wird verkauft und exportiert.