Wie im Horrorfilm: "Mein Autopilot hat mich fast umgebracht"

"Ich denke, dass wir in fünf oder sechs Jahren in der Lage sein werden, ein wirklich autonomes Fahren zu erreichen", sagte Musk im Oktober 2014. Seither verkündete er immer wieder, dass das autonome Fahren für Tesla mehr oder weniger ein gelöstes Problem sei.

Datenschutzproblem

Neben all dem zeigen die Files, dass es Tesla mit dem Datenschutz scheinbar nicht so ernst nimmt. Personenbezogene Daten geben Auskunft über Privatadressen und Löhne von mehr als Hunderttausenden Tesla-Beschäftigten. Offenbar würden "persönlichste Daten der Beschäftigten für jede denkbare Form des Missbrauchs offen", so die Gewerkschaft IG Metall.

Ein Informant hatte sich im April an die brandenburgische Datenschutzbehörde gewandt. In Grünheide in Brandenburg betreibt Tesla seine Mega-Fabrik.

Sollten sich die Hinweise erhärten, "wäre die Angelegenheit aus datenschutzrechtlicher Sicht auch wegen der großen Zahl der weltweit betroffenen Personen besonders schwerwiegend", sagt ein Sprecher der Datenschutzbeauftragten.

Die zuständigen Behörden in Deutschland haben Ermittlungen aufgenommen. Auch in den Niederlanden sind die Behörden aktiv geworden – dort hat Tesla seinen Hauptsitz in Europa.