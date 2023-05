George Soros verkaufte alle Tesla-Aktien, Musk reagiert mit Judenwitz

Mit Verlust verkauft

Musk hat seinen Kauf von Twitter für 44 Milliarden Dollar nach sechs Monaten des Ringens mit den Aktionären des Unternehmens abgeschlossen - in dieser Zeit verlor Tesla fast 40% an Wert. Soros kaufte seine Beteiligung im zweiten Quartal des letzten Jahres, als die Tesla-Aktien durchschnittlich 274 Dollar kosteten, und verkaufte sie in den ersten Monaten dieses Jahres, als sie durchschnittlich nur noch 173 Dollar wert waren.