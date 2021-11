Wie es bei Erste Group ohne spanischen Kernaktionär weitergeht

Doch im Falle der Erste Group ist die Sache ein wenig diffiziler. Schließlich bildete die Caixa mit der Erste Stiftung, der Sparkassengruppe, der Wiener Städtischen und der Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung eine gemeinsame Gruppe. Die Spanier hatten 2009 während der Finanzkrise erstmals ein größeres Aktienpaket übernommen, das sie im Laufe der Zeit auf knapp zehn Prozent ausbauten. 2014 traten sie dem bestehenden Syndikat der österreichischen Kernaktionäre bei. Gemeinsam hielten sie 30 Prozent der Anteile und bildeten so eine stabile Mehrheit an der Bankengruppe, die einen Gutteil ihrer Bilanzsumme von 310 Milliarden Euro in Ländern Zentral- und Osteuropas erwirtschaftet.

Geschrumpft

Doch mit dem Verkauf der Spanier an unbekannte institutionelle Investoren ist der Anteil des Syndikats auf 20 Prozent geschrumpft. Freilich, dass andere Aktionäre bald mehr zu sagen haben, ist nicht in Sicht. Der nächste größere Aktionär ist das US-Investmenthaus BlackRock mit rund vier Prozent, der Rest sind überwiegend institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland. Und auch Börsianer sehen den Ausstieg nicht dramatisch. Jovan Sikimic, zuständiger Analyst bei der Raiffeisen Bank International, erklärt: „Es ist keine Schwächung. Der höhere Streubesitz ist aus Investorensicht generell zu begrüßen, was auch an der positiven Kursreaktion (plus 5,2 Prozent, Anm.) zu sehen ist.“

Es gebe auch andere Banken, die einen hohen Streubesitz haben und der Kernaktionär sogar nur fünf bis zehn Prozent Anteil hält, etwa die ungarische OTP.

Freilich bleibt die Frage, warum die heimische Kernaktionärsgruppe der Caixa ihren Anteil nicht abgekauft hat. Immerhin gibt es dem Vernehmen nach ein Vorkaufsrecht innerhalb des Syndikats. Die Frage, ob man dieses nicht ausüben konnte oder wollte, blieb sowohl seitens der Bank als auch des Syndikats unbeantwortet. Die dazu nötig gewesene Summe von rund 1,5 Mrd. Euro ist vielleicht die Antwort darauf.