Wie eine Lobby-Armada einem EU-Gesetz die Zähne zog

Die neuen Regeln, die ab 2023 in Kraft treten könnten, nehmen die digitalen Riesen Facebook, Google, Amazon, Apple und Co. strenger an die Kandare. So etwa müssen die Konzerne künftig auf illegale Inhalte hinweisen, Hassparolen entfernen und Falschinformationen aufzeigen. Sie sind aber auch ein Lehrbeispiel dafür, wie viel Einfluss die großen Lobbygruppen in Brüssel tatsächlich haben.

Denn mit dem Verzicht auf personenbezogene Online-Werbung wäre den IT-Riesen ein Milliardengeschäft entgangen. Und so entsandten die Digitalkonzerne im Vorjahr eine Lobby-Armada, wie sie selbst im lobbying-gewohnten Brüssel noch nie gesehen wurde.