Wie viel der Euro am Aktienmarkt seit 1980 dazugewann

Dass man mit einem Sparbuch, ├╝berspitzt formuliert, nicht reich wird, sondern im Gegenteil sogar real Geld verliert, ist mittlerweile hinl├Ąnglich bekannt. Die Inflation ist aktuell auf einem Rekordwert, gleichzeitig gibt es f├╝r Sparer so gut wie keine Zinsen. In Amerika hat sich die Notenbank Fed zwar bereits Zinsanhebungen angek├╝ndigt, die EZB macht aber in diese Richtung noch keine Anstalten. Und selbst wenn: So massive Zinserh├Âhungen, dass sich ein Sparbuch lohnt, wird es so bald wohl nicht geben.

Deutliche Zugewinne

Das wirtschaftslieberale Think-Tank Agenda Austria hat jetzt berechnet, was aus einem Euro wurde, wenn er im Jahr 1980 investiert wurde. Die Berechnung zeigt: Am internationalen Aktienmarkt ist der Euro heute um ├╝ber 20-mal mehr wert als 1980. Gold und Staatsanleihen legten auch zu, wenn auch knapp. Bei Bargeld ging der Wert aufgrund der Inflation zur├╝ck.

ÔÇ×F├╝r den Kleinanleger ist langfristiges Anlegen die beste StrategieÔÇť, sagt Agenda-Austria ├ľkonomin Heike Lehner. Trotz zahlreicher Talfahrten an den Aktienm├Ąrkten sei die Wahrscheinlichkeit historisch hoch, die Inflation zu schlagen, so Lehner.