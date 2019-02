Wie Chinas Wirtschaft Schwein haben will

Zusammenfassend stellt der Analyst fest, dass sich China Problemen ausgesetzt sieht, die das Land nicht vollends unter eigener Kontrolle habe. Dennoch glaubt er nicht, dass das Wachstum auf fünf Prozent oder darunter fallen werde. Auch Hofstätter geht weiter von einem Wachstum von 6,4 Prozent aus (6,6 Prozent im Vorjahr). „Damit würde das Reich der Mitte erneut ein Hort der Stabilität in einer Welt von ansonsten schwächelenden Konjunkturaussichten werden“, so Xueming Song, Chefökonom der Fondsgesellschaft DWS in China.

Hofstätter geht davon aus, dass die Regierung in Peking mit fiskalpolitischen Maßnahmen eine größere Abschwächung verhindern möchte. Neben Steuer- und Gebührensenkungen, Maßnahmen zur Steigerung des privaten Konsums und höheren öffentlichen Ausgaben (in Bildung und Gesundheit) wird laut Hofstätter auch in größere öffentliche Projekte wie das 5G-Netz und in die kommunale Infrastruktur investiert werden.

Das Ausmaß könnte bis zu 260 Milliarden Euro schwer sein und so einen halben Prozentpunkt an Wachstum bringen. Die Zentralbank, die der Regierung untersteht, pumpte unlängst bereits die Rekordsumme von 73 Milliarden Euro in die Finanzbranche. Die weiteren Maßnahmen könnten schon beim Nationalen Volkskongress Anfang März beschlossen werden.