Wettlauf gegen die Pleitewelle: Kreditklemme droht

In der aktuellen Krise müssten die Banken noch „entgegenkommender“ werden und schnell und flexibel Hilfe anbieten, räumte Andreas Treichl, Obmann der Banken- und Versicherungssparte in der Wirtschaftskammer, in der Sendung ORF-Eco ein. Auch wenn das bedeute, höhere Risiken einzugehen – dieses Bewusstsein müsse erst von den Chefs zu allen Mitarbeitern durchsickern.

Jetzt sei Geschwindigkeit entscheidend, auch wenn dadurch Fehler passierten, so der frühere Chef der Erste Group. Wenn in der Folge der Anteil an faulen Krediten steige, dann „wird das unser Beitrag sein, um diese Krise zu lösen“. Die Banken hätten jetzt drei Mal so viel Eigenkapital wie zur Zeit der Finanzkrise vor elf Jahren. Die faulen Kredite seien auf ein Drittel zurückgegangen. Die Banken seien in Österreich somit „für die Krise gut gerüstet“.