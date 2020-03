Kastner&Öhler-Chef: „Ohne Hilfe kann ich nächste Woche zusperren“

Das Grazer Handelshaus Kastner & Öhler, zu dem auch der Sportartikelhändler Gigasport gehört, hat österreichweit 34 Standorte, 1.900 Mitarbeiter und aktuell ein Riesenproblem. „Wir haben Null Umsatz und damit ein enormes Liquiditätsproblem“, sagt Martin Wäg, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Jede Woche würden ihm durch die Schließung der Geschäfte fünf Millionen Euro Umsatz entgehen. Geld, das in Normalzeiten in die Abdeckung laufender Kosten fließt, sagt er. „Kommende Woche muss und will ich Gehälter in Höhe von 2,5 Millionen Euro zahlen.“ Ohne staatliche Hilfen sei das schlicht nicht möglich. „Wenn die Hilfen nicht bis Ende dieser Woche stehen, stehen wir vor einem Flächenbrand. Dann sind in wenigen Tagen 50 Prozent der österreichischen Handelsbetriebe insolvent.“