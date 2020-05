Teure Energie schwächt Europa und Japan

Günstige Energie bleibt der Schlüssel für die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Davon sind die Autoren des jüngsten "World Energy Outlook" der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris überzeugt. Und diese günstige Energie haben die USA dank Schiefergas und -öl, nicht aber Europa. Die USA werden daher ihren Anteil an den weltweiten Exporten energieintensiver Produkte (Chemie, Zement, Eisen und Stahl sowie Aluminium) bis 2035 leicht erhöhen können. Europa und Japan dagegen werden rund ein Drittel ihres Weltmarktanteils verlieren. Laut IEA liegen die Erdgaspreise in den USA bei nur einem Drittel des europäischen und einem Fünftel des japanischen Niveaus.

Die IEA ermuntert Europa, den Erfolg der USA beim Fracking (Produktion von Schiefergas) zumindest in kleinerem Umfang nachzuahmen. Zudem könnte eine Beendigung der Ölpreis-Bindung des Gases zu Preisrückgängen führen. Denn derzeit ist der Großteil des Erdgases in Europa an die Preisbewegung des Erdöls gebunden. Wird Öl teurer, folgt der Gaspreis mit mehrmonatiger Zeitverzögerung – egal, wie Gasangebot und -nachfrage ausschauen.