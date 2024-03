Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr: IWF sieht Inflations-Problem

Gleichzeitig gilt: In anderen Ländern sind vor allem gesunkene Großhandelsgaspreise schneller an die Endverbraucher weiter gegeben worden. Österreich hat daher noch immer die dritthöchste Inflationsrate in der Eurozone mit ihren 20 Mitgliedern. Nur in Kroatien und Estland ist die Inflationsrate höher. In Lettland oder Italien beträgt die Teuerungsrate bereits weniger als ein Prozent. Deutschland liegt mit 2,7 Prozent im Euro-Mittelfeld.