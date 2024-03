Wettbewerbschefin Harsdorf-Borsch knüpft sich Gasversorger vor

Die hohe Marktkonzentration in einigen heimischen Wirtschaftsbereichen ist laut Harsdorf-Borsch vor der Gründung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) im Jahr 2002 entstanden. Spar, Rewe (u.a. Billa), Hofer und Lidl teilen sich hierzulande mehr als 90 Prozent des Marktes auf. Auch am Energiemarkt dominieren einige große Anbieter. Das aktuelle Kartellrecht ermögliche keine Entflechtung, so Harsdorf-Borsch.

Von der Regierung wünscht sich die BWB-Generaldirektorin Nachschärfungen beim Kartell- und Wettbewerbsrecht. In Deutschland und Großbritannien hätten die Wettbewerbshüter mehr Möglichkeiten in der Hand. Erst mit der Mitte 2002 in Kraft getretenen Novelle zum Kartell- und Wettbewerbsgesetz wurden die "gröbsten rechtlichen und institutionellen Unzulänglichkeiten ausgemerzt", heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Analyse des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) zu "Wettbewerb, Regulierung und Inflation". "

Für einige Marktsegmente, wie insbesondere den Lebensmitteleinzelhandel, kam diese Gesetzesreform zu spät, sodass die 'wettbewerbspolitischen Schatten der Vergangenheit' bis heute nachwirken", schreibt Wifo-Ökonom Michael Böheim in dem Bericht.