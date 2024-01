Die im November 2023 neu bestellte Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Natalie Harsdorf-Borsch, will verstärkt gegen Unternehmen vorgehen, die ihre Marktmacht missbrauchen. In der Vergangenheit hatte sich die BWB mehr auf Preisabsprachen konzentriert und eher selten wegen Marktmachtmissbrauchs ermittelt. "Wir bekommen hier sehr viel an Eingaben und ich glaube, da gibt es einiges an Missständen", sagte Harsdorf-Borsch in einem Interview mit der APA.

Nachteil für mittelständische Unternehmen

Verfahren wegen Marktmachtmissbrauchs seien ihr ein Anliegen, "auch wenn diese Verfahren deutlich komplexer sind, auch für die Wettbewerbsbehörde, weil beim Nachweis von Marktmachtmissbrauch muss ich erst nachweisen, dass das Unternehmen marktmächtig ist im Sinne des Gesetzes, dann muss ich den Missbrauch nachweisen. Es ist eine stark ökonomische Analyse und diese Verfahren dauern auch im internationalen Vergleich deutlich länger. Aber diese Verhaltensweisen können sehr schädlich sein für die Volkswirtschaft, weil sich dadurch oft mittelständische Unternehmen im Wettbewerb nicht entfalten können", so die Behördenchefin.

Die BWB hat für das neue Jahr auch neue Kompetenzen übertragen bekommen. So kann die Behörde eine Branche auch dann untersuchen, sollte es Hinweise geben, dass Steuervorteile nicht an die Verbraucher weitergegeben werden. Anlass ist die Steuerbefreiung für Photovoltaik-Anlagen. Aus Wettbewerbssicht seien Subventionen immer kritisch zu prüfen. Das habe man auch bei der Strompreisbremse gesehen, wo mit den 40 Cent pro Kilowattstunde seitens des Staates sozusagen eine Benchmark gesetzt wurde, so Harsdorf-Borsch.

