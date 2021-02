Weststrecke: Fast jede zweite Zug-Verbindung könnte noch im Februar wegfallen

Die Situation bleibt verfahren: Weil kein weiteres Geld vom Staat freigegeben wird, wollen die Westbahn und die ÖBB – wie berichtet – ihre Verbindungen zwischen Wien und Salzburg ausdünnen.

„Unser Status ist, dass die Notverordnung nicht verlängert wird“, sagt ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder am Montag. Deswegen habe die ÖBB auf der Nebenstrecke Wels–Passau bereits am Montag mit der Reduktion der Verbindungen begonnen. „Als nächsten Schritt streichen wir ab 22. Februar Verbindungen zwischen Wien und Salzburg.“ Schließlich sei die Weststrecke mit einer Auslastung von aktuell 30 Prozent alles andere als rentabel. Aktuell gebe es bis zu 40 Verbindungen pro Richtung, künftig werde es zwischen Wien und Salzburg nur 24 Verbindungen pro Tag geben. So gut wie jeder zweite Zug könnte also dem Sparstift zum Opfer fallen – nicht nur bei den staatlichen ÖBB. Auch bei der mehrheitlich privaten Westbahn.

Diese fährt derzeit – abhängig vom Wochentag – bis zu zwölf Mal täglich auf der Weststrecke hin und her. Sie will bis morgen, Mittwoch, entscheiden, wie der Fahrplan künftig ausschauen soll, wenn die Notverordnung nicht verlängert wird.

Für die Fahrgäste gibt es eine zweite schlechte Nachricht: Mit dem Auslaufen der Notverordnung werden die Tickets von Westbahn und ÖBB auch nicht mehr wechselseitig anerkannt. Das hat organisatorische Gründe. Durch die Notverordnung bekamen die beiden Bahnbetreiber vom Staat das Geld für die Aufrechterhaltung des Fahrplans. Die Ticketeinnahmen auf der Strecke mussten sie im Gegenzug an das Ministerium abliefern. Nun ist aber wieder jeder auf seinen eigenen Ticketverkauf angewiesen. Wechselseitige Anrechnungen sind daher nicht mehr möglich.