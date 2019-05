Westbahn: Zugverkauf an Deutsche Bundesbahn noch nicht auf Schiene

Chinesischer Staatskonzern CRRC

Die 17 Züge stehen mit einem Buchwert in Höhe von 232 Millionen Euro in der Westbahn-Bilanz. Indes will der Privatbahnbetreiber um Hans Peter Haselsteiner und Erhard Grossnigg künftig beim chinesischen Staatskonzern CRRC moderne Doppelstockzüge mit einer höheren Maximalgeschwindigkeit und Beschleunigung ordern. Dem Vernehmen nach soll CRRC dabei eine günstige Finanzierung bieten.