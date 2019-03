Spektakulär: Westbahn fährt ab Dezember 2020 mit chinesischen Zügen

Ab 2020 fährt Westbahn chinesisch

Während die verlustträchtige Privatbahn ihre Pläne noch nicht offenlegt, haben die ÖBB klare Vorstellungen, wie die Übernahme der gebrauchten Züge ablaufen wird. Bei den ÖBB rechnet man damit, dass der Fuhrpark nicht in Bausch und Bogen, sondern Zug um Zug übergeben wird. Die Übergabe der einzelnen Triebwagengarnituren dürfte frühestens in zwei Jahren, wahrscheinlich aber erst in bis zu drei Jahren abgeschlossen sein. Zur Erinnerung: Am 19. März 2019 veröffetnlichten die ÖBB eine genau auf die 17 Westbahnzüge zugeschnittene Ausschreibung, die am 4. April 2019 endet. Diese Übernahme werden die ÖBB aus dem Cashflow finanzieren.

Indes heißt es aus der Westbahn, dass das Unternehmen im Dezember 2020 mit den CRRC-Zügen starten will. Damit hat man genug Zeit, die nötigen Zulassungen zu erhalten.