Wer ist der neue OeNB-Chef Robert Holzmann?

Wobei das die realpolitische Machtbalance ist. Das faktische Abstimmungsgewicht im EZB-Rat begünstigt nämlich die Kleinen: Es gilt das Prinzip „ein Sitz, eine Stimme“.

Mit einer Einschränkung: Österreich hat von Jänner bis März 2019 gerade keine Stimme in der EZB. Was nicht etwa am bevorstehenden Führungswechsel liegt, sondern am Rotationsprinzip der Stimmrechte.

Dort stimmen die sechs EZB-Direktoren (permanent) mit sowie die 19 Notenbank-Chefs der Euroländer. Allerdings müssen seit Litauens Beitritt im Jänner 2015 mehrere Länder aussetzen. Stimmberechtigt sind nur jeweils 15 Länder.

Ein Falke, introvertiert bis selbstbewusst

Holzmann schätzt der Finanzexperte eher als geldpolitischen „Falken“ ein: Damit ist im Notenbanker-Jargon jemand gemeint, der im Zweifelsfall eher einen strikten Geldkurs vertritt, der Inflationsbekämpfung den Vorrang gibt und auf höhere Zinsen setzt (anstelle einer Wirtschaftsankurbelung über „billiges“ Geld, die Inflation in Kauf nimmt).

Interessant ist, wie unterschiedlich die Person Holzmann beschrieben wird. Andere Beobachter beschreiben sein Auftreten als ruhig, fast introvertiert. „Vielleicht kommt er so rüber, ich habe ihn als sehr selbstbewusst erlebt“, sagt Bayer.

Chef und Vize zählen

Dass in der OeNB aus Gründen des politischen Proporzes ein Direktorposten mit unklarem Portfolio geschaffen (oder trotz Abwanderung der Bankenaufsicht beibehalten) wird, sei „keine gute Optik“.

Wer die weiteren EZB-Direktoren oder ihre Qualifikationen sein werden, spiele hingegen auf internationalem Parkett kaum eine Rolle, glaubt Bayer: „Wer da in der OeNB für den Zahlungsverkehr oder Sonstiges zuständig ist, ist eher nebensächlich. Entscheidend sind der Gouverneur und sein Vize, der ihn im EZB-Rat vertritt“.

Lebenslauf

Prof. Dr. Robert Holzmann, geboren 27. Februar 1949 in Leoben, Steiermark

1972-1983: Studium an den Universitäten Graz, Grenoble, Wien, Abschluss mit Habilitation

Berufliche Stationen: 1973-1992: Lektor Univ. Graz, Assistenzprofessor Univ. Wien

1983-2005: Ludwig-Boltzmann-Institut Wien

1985-87: Ökonom bei der OECD ( Paris)

1988-1990: Ökonom beim IWF ( Washington)

1990-2003: Professor Universität Saarland

1997-2011: Weltbank (Sector Director, Research Director, Senior Advisor)

2012ff.: Honorarprofessur Univ. Sydney, Research Fellow Univ. Kuala Lumpur ( Malaysia)

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch