„Gesetzlich erforderliche Aktualisierung Ihrer Kundendaten“. Eine eMail mit diesem Betreff erhalten Kunden der Kreditkartenfirma card complete. Beigefügt ist ein pdf-Dokument, das ausgefüllt werden und entweder per eMail oder postalisch retourniert werden muss. Dem zuvor geht eine SMS mit der Ankündigung, in Kürze eine eMail „mit der dringenden Aufforderung aufgrund gesetzlicher Vorschriften Ihre Daten zu aktualisieren“. Nur durch Aktualisierung der Kundendaten könne die Kreditkarte weiter genutzt werden. Wer denkt da nicht sofort an eine gefinkelte neue Methode, um persönliche Daten abzugreifen? Immerhin, eMail und SMS sind frei von Rechtschreib- und Grammatikfehlern, die sonst bei so genannten Phishingmails üblich sind.

Für card complete ist diese Vorgehensweise unproblematisch. „Anhand des zweistufigen Prozesses wollen wir sicherstellen, dass die Kunden die Nachricht von card complete als Original-Botschaft wahrnimmt. Das Risiko, dass Betrüger gleichzeitig die eMailadresse, als auch die Mobiltelefonnummer kennen, ist sehr gering", heißt es zum KURIER.