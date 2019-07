Wenn der Bauhelm im Notfall Hilfe holt

Eine Walze, die plötzlich mit 100 km/h Richtung Budapest unterwegs ist, hat keinen Supertreibstoff intus. Sie steht huckepack auf einem Lkw und wurde von einer Porr-Baustelle gestohlen. „Wenn wir das im Computer sehen, haben wir die Walze bald wieder“, erzählt Porr-Boss und -Miteigentümer Karl-Heinz Strauss. 19 Geräte sind der Porr in jüngerer Vergangenheit gestohlen worden, alle sind wieder da. „Ich hoffe, es hat sich jetzt herumgesprochen, dass es keinen Sinn hat, unsere Geräte zu stehlen“, sagt Strauss lachend.

Vernetzte Fahrzeuge

So geht also Digitalisierung am Bau. Der Porr-Fuhrpark ist teilweise mit einem Telematik-System ausgerüstet. „Da ist die Porr die einzige Firma in Europa“, erzählt Strauss nicht ohne Stolz. Vom Muldenkipper über den Asphaltfertiger bis zum Lkw – die Daten der Geräte werden laufend ins Porr-System gemeldet. Fährt der Bagger mit Volllast, wie viele Stunden hat er schon auf dem Buckel, wann sind Service oder Reparaturen fällig, „das alles funktioniert ohne Papier. Das ist wirklich etwas, wo wir weit vorne sind“, erzählt Strauss auch im folgenden Video: