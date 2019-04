150 Jahre Baukonzern Porr: Höhenrausch und Tunnelblick

1869: Im indischen Porbandar wird Mahatma Gandhi geboren. In New York gründet der deutsche Auswanderer Marcus Goldman ein Unternehmen, das sich zum Investmentbanking-Riesen Goldman Sachs auswachsen wird. Und in Wien? Am 16. März genehmigt der Innenminister die Gründung der „Allgemeinen österreichischen Baugesellschaft“, die später unter dem Namen Porr zu einem der größten Bauunternehmen werden sollte. Nur rund drei Wochen später notiert die Aktie erstmals an der Wiener Börse – morgen, Montag, exakt vor 150 Jahren.

„Damit ist die Porr das älteste Unternehmen an der Börse“, sagt Karl-Heinz Strauss sichtlich stolz. Der Bau- und Immobilien-Profi ist seit Herbst 2010 Porr-Boss und hat seit seinem Einzug in der Chefetage das Unternehmen kräftig ausgebaut. Etwa beim Personal: Ende 2010 gab es rund 10.000 Mitarbeiter, „jetzt gibt es mehr als 20.000 Kolleginnen und Kollegen“, erklärt Strauss.