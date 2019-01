Wenn der Anleger-Schwarm die Börse ansteuert

Ob das Start-up in der Nachbarschaft, das eine umweltschonende Neuheit entwickelt hat, oder ein vielversprechendes Immobilien-Projekt: Der Schwarm jener Anleger, die sich für derartige Investitionen interessieren, wird beständig größer. Im Vorjahr wurden über die verschiedenen Crowdfunding-Plattformen insgesamt 37,1 Millionen Euro aufgebracht. In der Regel werden die Anleger dabei zu Darlehens-Gebern. Das soll sich ändern. Die Rockets Holding, mit den Plattformen Green Rocket, Lion Rocket und Home Rocket Marktführer in Österreich, geht das Thema Aktien an.

Wolfgang Deutschmann, Gründer der Rockets Holding, und sein Team haben eine Software-Plattform entwickelt, die die Vorbereitung für einen Börsengang sowie die Aktienzeichnung fast zur Gänze digitalisiert. Umgründung in eine Aktiengesellschaft, die nötige Hilfe durch Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, die Durchführung einer Kapitalerhöhung – all das soll dieser digitale „One-Stop-Shop“ im Vorfeld eines Börsen-Listings ermöglichen.