Heimisches Investoren-Netzwerk startet an der Börse

Wer in Österreich ein Start-up gründet, hat es nicht leicht. Nach einer zündenden Idee fehlen oft geeignete Mitarbeiter sowie Räume, Knowhow, Netzwerke – sowie Geld. Um all diese Probleme zu meistern, wurde 2015 von knapp 90 Business Angels, darunter Michael Eisler, Bernhard Lehner, Hansi Hansmann und Michael Altrichter, die startup300 AG gegründet. Deren Ziel sei, so Lehner im KURIER-Gespräch, ein Ökosystem für Start-ups zu bieten, das ihnen helfen soll, sich zu professionalisieren.

Der Name leitet sich vom Blockbuster „300“ ab. „Wir haben gemerkt, dass man aus dem Film viele Eigenschaften herauslesen kann, die auch für Gründer enorm wichtig sind.“ Mittlerweile hat startup300 rund 200 Aktionäre.

Mit heute, Montag, sind 100 Prozent der Anteile an der Wiener Börse im Segment direct market plus handelbar. „Der Zugang zum Kapitalmarkt ist für unsere Wachstumsstrategie hoch spannend“, so Lehner. Nach einer Kapitalerhöhung im Sommer in Höhe von 2,8 Mio. Euro, die u.a. in die Übernahme des Crowdinvesting-Pioniers Conda geflossen sind, seien nun weitere Beteiligungen angestrebt. Das Geschäftsmodell sei auf Memberships (Zugang für Investoren und Start-ups zu bestimmten Leistungen) und Technologie aufgebaut.