Weniger Erwerbstätige im 1. Quartal 2021, Arbeitslosigkeit gestiegen

Im ersten Quartal 2021 ist die Zahl der Erwerbstätigen in Österreich im Vergleich zum Vorquartal gesunken, die Arbeitslosigkeit nahm gleichzeitig zu.

Neben den anhaltenden Auswirkungen der Coronakrise sei das vor allem auf Saisoneffekte in der Baubranche zurückzuführen, teilte die Statistik Austria mit. Die Zahl der offenen Stellen stieg dagegen an. Wegen einer neuen EU-Verordnung gab es mit Anfang 2021 einige Umstellungen in der europäischen Arbeitskräfteerhebung.

Definition geändert

So wurde die EU-Definition der Erwerbstätigen geändert. Jede Person, die für mehr als drei Monate von ihrem Arbeitsplatz abwesend ist, gilt nun nach dem Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) als nicht-erwerbstätig. Darüber hinaus gelten nun nach internationaler Definition auch Personen mit einer Wiedereinstellungszusage zu einem großen Teil als Arbeitslose und nicht mehr wie bisher als "stille Reserve". Das bedinge einen methodischen Anstieg in der Arbeitslosigkeit, so die Statistik Austria.