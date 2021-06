Vorstellung der Jugend zu idealer Arbeitswelt haben sich geändert

Besonders große Veränderungen sollte es nach Vorstellung der jungen Generation im Hinblick auf die Arbeitszeit geben. Dabei geht es aber nicht prinzipiell darum, weniger zu "hackeln".

Frappant ist vor allem die geringe Beliebtheit des klassischen Achtstundentags: Mit nur 42,5 Prozent Nennungen landete die Aussage "Ich hätte am liebsten einen klassischen Acht-Stunden-Job" mit deutlichem Abstand an letzter Stelle von elf Aussagen dazu, was man von der eigenen Arbeit bzw. dem eigenen Arbeitsplatz erwarte.

Hingegen erwarten 85 Prozent eine flexibel einteilbare Arbeitszeit und fast ebenso viele (79 Prozent) Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts.

Kritische Betrachtung

Obwohl mehr als zwei Drittel der Befragten "Leistungsdenken in unserer Gesellschaft" kritisch sehen, wollen jeweils rund 80 Prozent mit ihrer Arbeit die "Erwartungen des Chefs übertreffen" und sich dafür "laufend weiterbilden". Fast zwei Drittel sind sogar explizit bereit, mehr zu arbeiten als nötig ist ("Die Extrameile gehen").