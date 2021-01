Weltweit fielen 225 Millionen Vollzeitstellen Corona zum Opfer

Laut Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) fielen im vergangenen Jahr 8,8 Prozent der weltweiten Arbeitsstunden aus - das sei so viel wie knapp eine Viertelmilliarde Vollzeitstellen. Der Rückgang ist demnach etwa vier Mal größer als der Verlust während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. Das sei die größte Krise für die Arbeit weltweit seit der Großen Depression in den 1930ern, sagte ILO-Chef Guy Ryder in einer virtuellen Pressekonferenz.

Die ILO rechnete, dass etwa die Hälfte der weggebrochenen Arbeitszeit bei Arbeitnehmern anfiel, die immer noch ihren Job haben. Die andere Hälfte brach in Jobs weg, die damit ebenfalls verschwanden - und die Arbeitnehmer arbeitslos zurückließ.

"Einfach verschwunden"

Nach offiziellen Zahlen stieg die weltweite Arbeitslosigkeit nur um 1,1 Prozentpunkte oder 33 Millionen Menschen auf 6,5 Prozent oder 220 Millionen Menschen. Ryder betonte, weitere rund 81 Millionen Menschen seien gar nicht als arbeitslos registriert worden - "sie sind einfach verschwunden". Entweder könnten sie wegen der Beschränkungen nicht arbeiten oder hätten die Suche nach einem Job aufgegeben. "Ihre Talente, Fähigkeiten, Energien sind verloren, verloren für ihre Familien, verloren für die Gesellschaft, verloren für uns alle."