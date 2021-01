Jobkiller Lockdown: Mehr als 500.000 Arbeitslose im Dezember

Der Westen des Landes ist am schlimmsten betroffen: In Tirol lagen die Arbeitslosenzahlen im Dezember um 130 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, in Salzburg betrug das Plus 83, in Vorarlberg 48 Prozent.

Die Gründe für die Misere am Arbeitsmarkt sind schnell erklärt: In den Wintersportgebieten fehlen die Urlauber und damit die Jobmöglichkeiten vor Ort. Vor allem in den westlichen Bundesländern, wo traditionell etwa drei Viertel der Gäste aus dem Ausland anreisen – sofern die Grenzen und die Beherbergungsbetriebe offen sind.

Der dritte Lockdown führt laut AMS-Vorstand Johannes Kopf zu mehr als einer Verdoppelung der Arbeitslosenzahlen in der Gastronomie und Hotellerie. „Der scheinbar nahe liegende Schluss, dass Kurzarbeit in dieser Branche nicht funktioniert, ist aber falsch“, betont Kopf. Mit fast 100.000 betroffenen Arbeitnehmern sei der Tourismus aktuell Spitzenreiter bei der Anmeldung von Kurzarbeit. Zum Vergleich: Österreichweit sind derzeit exakt 417.113 Personen in Kurzarbeit und damit um 140.000 mehr als noch im Vormonat, geht aus den Zahlen des Arbeitsministeriums hervor.