Welternährungprogramm: Uber für Traktoren als Einsatz gegen den Hunger

Als Beispiel nennt Kowatsch die App „Hello Tractor“. Dabei handelt es sich um eine Art Uber für Traktoren, also einer Plattform, die bereits in mehreren Ländern Afrikas genutzt wird. Die Idee kam aus Nigeria, einem Land, in dem sich Kleinbauern keinen eigenen Traktor leisten können. Die Vermietung von Traktoren über die Smartphone-App „Hello Tractor“ traf also auf eine große Nachfrage. „Wir haben bei der Expansion nach Kenia geholfen, mittlerweile werden Zehntausende Traktoren über die Plattform vermietet“, erläutert Kowatsch.

Ein weiteres Vorzeigeprojekt kommt aus der Dominikanischen Republik und beschäftigt sich mit Schulmahlzeiten für 1,2 Millionen Kinder. „Über eine App können die Bestände in Warenlagern abgerufen werden, Einkaufspreise verglichen, Menüs optimiert werden“, erläutert Kowatsch. Der Einsatz künstlicher Intelligenz habe dazu geführt, dass der Nährwert der Menüs erhöht wurde, während die Kosten um 15 Prozent gesunken und der Anteil regionaler Lebensmittel um 60 Prozent gestiegen sei.