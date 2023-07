Welche Twitter-Alternativen sich jetzt aufdrängen

Aber wohin können die Userinnen und User abwandern?

Metas Antwort auf Twitter

Eine ähnlich wie Twitter gestaltete App des Facebook- und Instagram-US-Mutterkonzerns Meta steht jetzt in den Startlöchern. Die Threads genannte App wird seit Montag in den App-Stores für iPhones und Android-Smartphones aufgeführt und soll in den kommenden Tagen heruntergeladen werden können.