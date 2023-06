Bericht: Algorithmen von Instagram fördern Vernetzung Pädophiler

Die Algorithmen von Instagram setzen Pädophile miteinander in Verbindung, die über die Fotoplattform Inhalte über sexuellen Kindesmissbrauch in Auftrag geben und verkaufen. Das geht aus einer Untersuchung des Wall Street Journal (WSJ), der University of Stanford und der University of Massachusetts Amherst hervor.

Videos von Selbstverletzung und Sodomie

Von den Forschern ausfindig gemachte Konten wurden mit offensichtlichen Hashtags wie #pedowhore, #preteensex und #pedobait beworben. Diese bieten Menüs mit Inhalten an, welche Nutzer kaufen können, darunter Videos von Selbstverletzung und Sodomie. Zum Teil können Interessierte sogar bestimmte Handlungen in Auftrag geben. Teilweise trugen die Konten auch Begriffe wie "kleine Schlampe" im Namen. Einige der Hashtags wurden offenbar tausendfach für Beiträge genutzt.