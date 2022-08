Der mordende Pädophilenring 1: Der Tod von Chester Bennington

Es gibt eine mysteriöse Vereinigung von Kinderschändern, die alle, die sie auffliegen lassen will, töten. So lautet die Verschwörungstheorie, die seit 2017 vor allem im Netz herumgeistert. Auf Befürworter stieß sie schnell, denn Opfer dieser Organisation sollen die Idole vieler Menschen sein. Unter anderem Chester Bennington, Frontman der Band Linkin Park und Chris Cornell, Sänger von Soundgarden.

Es scheint außerdem fast so, als würden viele der Theorien die wir hier schon besprochen haben, in diesem Mythos gipfeln, denn zum Beispiel die Gehirnwäsche von MK Ultra und Pizzagate und damit auch Qanon sind untrennbar mit der Theorie verknüpft. Was ist dran an diesen absurden Mutmaßungen und wo ergeben sich zwischen diesen Suiziden und bestehenden Verschwörungsmythen Parallelen?

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...