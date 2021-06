Mikrochips und Gehirnwäsche: Können unsere Gedanken kontrolliert werden?

Hallo bei den Fake Busters. Heute versuchen wir in eure Gehirne einzudringen und eure Gedanken zu steuern…Oder ist das gar nicht möglich?

Fest steht, dass Behörden und Organisationen auf der ganzen Welt schon seit Jahrzehnten versuchen, die Gedanken von Menschen zu kontrollieren. Manche dieser Experimente wurden an Menschen durchgeführt und obwohl mit allen, auch illegalen Mitteln versucht wurde, die Forschung geheim zu halten, kamen Details an die Öffentlichkeit. Doch was passiert im Verborgenen? Während früher versucht wurde, den menschlichen Willen mit Drogen und chemischen Substanzen zu brechen, haben im Moment viele Angst, dass Mikrochips uns zu lebenden Robotern machen könnten. Was ist dran, an diesen Befürchtungen und was ist eigentlich technisch möglich? Und wie sehr können menschliche Gedanken mittels psychotherapeutischer Methoden beeinflusst werden? Die Fake Busters haben nachgeforscht.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu!



Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify, FYEO oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts