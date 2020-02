Weinmarketing: Wachstum nur mehr über den Export

Als ersten Schritt wird Yorke eine internationale Marktforschung in Auftrag geben. Es soll dabei geklärt werden, wie österreichischer Wein in den wichtigsten Exportländern wahrgenommen wird. Wie unterscheidet sich das Selbstbild der österreichischen Weinproduzenten und ihrer Produkte von der Wahrnehmung der Weintrinker in Deutschland oder etwa in Skandinavien? Der neue ÖWM-Chef geht davon aus, dass es beim Image des österreichischen Weins innerhalb der jeweiligen Exportmärkte Unterschiede geben wird. Es lässt sich dann entsprechend den Ergebnissen der Marktforschung für jedes Exportland eine maßgeschneiderte Exportstrategie entwickeln.

Der Weinexport ist ein lukratives Geschäft, weil es im Ausland ein kaufkräftiges Publikum gibt, das bereit ist, für eine gute Flasche Wein tiefer in die Tasche zu greifen. Obwohl die Exportmengen in den vergangenen Jahren konstant geblieben sind, ist der Wert der Exporte gestiegen. So kostet eine Liter Wein im Lebensmitteleinzelhandel durchschnittlich knapp unter fünf Euro. In Kanada kostet eine Flasche aus heimischer Produktion durchschnittlich fast sieben Euro. In Japan sind es knapp unter acht Euro und in Hongkong sogar 13,50 Euro. „Der oberste Teil des Marktes ist interessant“, lautet die Rechnung des neuen Geschäftsführers.