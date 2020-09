Weinjahrgang 2020: Wochen der Entscheidung

Teile der Wachau wurden vom Hagel übel erwischt. Allein die Winzer der Domäne Wachau können in Spitz an der Donau 30 Hektar wegen Komplettschaden abschreiben. Dazu kommen in anderen Wachauer Weingärten viele Mikroschäden an den Beeren. Diese leicht angefaulten Beeren müssen alle händisch aussortiert werden. Horvath erwartet „heuer viel mehr Arbeit im Weinberg als im vergangenen Jahr“.

Die Weine Jahrgang 2020 sollten eine Spur leichter und frischer werden als der Jahrgang 2019. Wie es wirklich ausgeht, hängt von den kommenden zwei bis drei Wochen ab. Der erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangene Altweibersommer „war super“. Horvath sieht das Weinjahr 2020 nun deutlich positiver als noch Ende August.