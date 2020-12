Weihnachtsgeschäft bisher um bis zu einem Drittel unter Vorjahr

Die KMU Forschung erwartet für das gesamte Weihnachtsgeschäft 2020 wegen des neuerlichen Lockdowns Umsatzrückgänge von 150 bis 300 Mio. auf 1,2 bis 1,4 Mrd. Euro. Zwischen 28. und 31. Dezember fallen heuer dreieinhalb Einkaufstage weg. In der Zeit nach Weihnachten machen die Einzelhändler traditionell noch viel Umsatz, etwa mit Kunden, die Gutscheine oder Geldgeschenke einlösen.

Eingekauft wird heuer trotzdem fleißig: im Internet. Die KMU Forschung rechnet mit Online-Weihnachtsumsätzen von 177 Mio. Euro, ein Plus von 50 Prozent. Derzeit trägt der Interneteinzelhandel 11 Prozent zum gesamten Weihnachtsgeschäft im österreichischen Einzelhandel bei. Von der Coronakrise profitieren aber nicht nur der heimische Onlinehandel, sondern auch Amazon und Co. "Die internationalen Onlineriesen erwirtschaften im heurigen Weihnachtsgeschäft Umsätze von über 200 Mio. Euro, ohne dass in Österreich Steuern gezahlt werden", so die WKÖ. Handelsobmann Trefelik sprach sich darob neuerlich für eine faire Besteuerung von Amazon etc. aus.

Der Einkaufszentrenbetreiber SES, eine Tochter der Spar-Gruppe, sprach am Dienstag indes von einem "zufriedenstellenden Finale" vor dem Heiligen Abend. "Da weniger flaniert wurde und die Gastronomie geschlossen halten musste, sank die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Centern, allerdings kauften die Konsumentinnen und Konsumenten in den SES-Centern deutlich gezielter ein." An den offenen Einkaufstagen im Dezember lag die Frequenz um 12 Prozent unter dem Vorjahresniveau, die Durchschnittseinkäufe pro Kunde waren dafür höher. Die coronabedingten Umsatzverluste konnten die Händler in den Einkaufszentren freilich "in keinster Weise" wettmachen.