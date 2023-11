Jeder Fünfte will heuer auf Weihnachtseinkäufe verzichten

Und was schenken die in Österreich lebenden Menschen am liebsten? Spielwaren stehen mit 45,5 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Kleidung, Schuhen, Accessoires und Sportartikel mit 38,6 Prozent. Kosmetikartikel und Parfums machen 35,6 Prozent aus.

Spielwaren sind nur in Frankreich (48 Prozent) noch beliebter als in Österreich.

Bücher, CDs, Platten und Konzerttickets kommen übrigens nur noch auf 23 Prozent. Handys, Computer, Tablets und Smart Home Geräte auf 16,3.