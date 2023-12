Post vom Christkind: Bis wann muss ich das Packerl aufgeben?

Letzter Zustelltag ist der Samstag

Der Prio-Brief sollte spĂ€testens bis am 20. im Postkasten landen (fĂŒr die NachbarlĂ€nder am 15.), mit dem Eco-Brief sollte das Postkastl bis zum 18. (angrenzende LĂ€nder: 11.) gefĂŒttert werden. Das Weihnachtsfest fĂ€llt in diesem Jahr auf einen Sonntag, daher ist der letzte Zustelltag Samstag, 23. Dezember.

Sowohl bei Post Express- als auch bei Paket-Sendungen in DrittlĂ€nder sei besonders auf die Bearbeitungszeit fĂŒr die Verzollung im jeweiligen Bestimmungsland zu achten. Generell empfiehlt die Post aufgrund der hohen Sendungsmengen einen Zeitpuffer beim Versand einzuplanen und frĂŒhzeitig zu versenden.

Das Unternehmen erwartet rund eine Million Pakete und mehr pro Tag im heurigen Dezember.

