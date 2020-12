Weihnachten: Handelsverband erwartet Umsatzminus von zehn Prozent

Laut Prognose soll der Umsatz heuer im Einzelhandel um nominell 2,9 Prozent auf 74,5 Mrd. Euro sinken. Berücksichtigt man die Inflationsrate von 1,3 Prozent, wird der heimische Handel im Jahr 2020 real um minus 4,2 Prozent schrumpfen.

Großer Krisengewinner sind die heimischen Internethändler und ausländische Online-Riesen wie Amazon, Zalando & Co. Handelsverband-Geschäftsführer Will appellierte erneut an die Konsumenten, bei heimischen Online-Shops einzukaufen, um Arbeitsplätze im Land zu sichern.

Schärfere Vorschriften

"Der Onlinehandel wird heuer um mehr als 17 Prozent wachsen. Am Ende des Jahres werden wir erstmals einen E-Commerce-Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz von mehr elf Prozent erreichen", sagte Will. "Das entspricht rund 8,2 Milliarden Euro."

Gestern forderten der Handelsverband, die Gewerkschaft und Greenpeace schärfere Vorschriften für ausländische Internethändler. Vom Finanzministerium, den Grünen oder der SPÖ gab es dafür Zuspruch. Amazon wies die Kritik zurück.