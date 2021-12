Weihnachten bleibt ein Umsatzgarant – aber nicht im eigenen Land

Kommenden Sonntag dürfen die Geschäfte offenhalten. Was in Tourismusregionen längst Alltag ist, gleicht in Wien einer mittleren Sensation. Selbst Demos werden kommendes Wochenende auf den Abend verschoben, um den Geschenkekauf nicht zu stören. Wobei man den Österreichern nicht nachsagen kann, dass sie nicht spendabel wären.

Laut einer Umfrage im Auftrag des Handelsverbands, wollen die Befragten heuer 463 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugegeben. Das wären um 43 Euro mehr als im Vorjahr und etwa gleich viel wie vor Ausbruch der Pandemie. Klingt nicht schlecht, aber wie valide solche Umfragen sind, bleibt abzuwarten. Fix ist allerdings schon jetzt, dass immer weniger von den Ausgaben auf den Konten heimischer Händler landet. Der steigende Online-Anteil treibt den Kaufkraftabfluss ins Ausland an. Hatten Onlinehändler vor vier Jahren noch einen Umsatzanteil von 7,9 Prozent, sind es jetzt mittlerweile geschätzte 13 Prozent. Die Wachstum lag – auch dank diverser Lockdowns – heuer bei 20 Prozent.