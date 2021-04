Fokus auf Frauengesundheit: Weibliche Start-Ups liegen im Trend

Allerdings bemerkten im vergangenen Jahr viele einen leisen Umschwung. Immer mehr innovative Produkte rund um den weiblichen Körper und dessen Bedürfnisse finden den Weg in den Markt. Für Linda Wonneberger, Gründerin der Frauengesundheitsplattform CUCA BY LINDA, liegt das vor allem daran, dass das Thema Nachhaltigkeit für Frauen immer wichtiger wird.

"Im Grunde ist es eine ganz persönliche Frage, die sich viele Frauen regelmäßig stellen müssen: 'Was tue ich an die intimste Stelle meines Körpers'?", so Wonneberger. Herkömmliche Einwegtampons, die fast zur Gänze aus Zellstoff - also weiterverarbeitetem Plastik - bestehen, seien dabei immer seltener die Antwort. Das liegt auch an den Kosten, die sich dabei über die Jahre ansammeln. So verbreicht eine Frau im Schnitt zwischen 10.000 und 17.000 Tampons, beziehungsweise Binden in ihrem Leben - und gibt dafür bis zu 5.000 Euro aus.

"Eines der besten Beispiele dafür, dass der Trend hin zu nachhaltigeren, gesünderen Produkten geht, ist Periodenunterwäsche", sagt Wonneberger. "Vor etwa fünf Jahren kann ich mich da nur an eine einzige Marke erinnern, heute gibt es alleine in Deutschland mehr als zehn."

Auch bei (männlichen) Investoren scheinen von Frauen für Frauen gestaltete Produkte in den Fokus gerückt zu sein. "Neben der unermüdlichen Arbeit vieler Aktivistinnen und Aktivisten macht sich auch die unternehmerische Arbeit von Gründerinnen bezahlt", so Zeller. "Ich glaube, jetzt ist gerade eine gute Zeit, um als Frau selbst etwas zu gründen."