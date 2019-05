Wegen Millionenpleite schließt Textilkette Filialen

"Mit der Schließung der Filialen ist auch eine Personalreduktion verbunden. Bei Insolvenzeröffnung waren 167 Dienstnehmer im Unternehmen beschäftigt. Davon werden rund 40 Dienstnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren", weiß Gebauer. "Die in den zu schließenden Filialen lagernden Waren werden im Rahmen eines Abverkaufes veräußert."

Die weitere Zukunft

"Am 14. August 2019 findet am Handelsgericht Wien die entscheidende Sanierungsplantagsatzung statt und werden in dieser Gerichtsverhandlung die Gläubiger über das weitere Schicksal des Unternehmens entscheiden", heißt es weiter. "Abzuwarten bleibt, ob die den Gläubigern angebotene Quote in Höhe von 20 Prozent im Rahmen der Abstimmung akzeptiert werden wird."