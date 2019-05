Abgerissen: Millionenpleite einer österreichischen Textilkette

Die Standorte in Österreich

Das Unternehmen betreibt Filialen im Wiener Stadion Center, am Wiener Hauptbahnhof, im Huma Einkaufspark in Wien-Simmering, im Wiener Citygate, im Shoppingcenter G3 in Gerasdorf, in der Galleria Danubia in Hainburg, in der Merkur City in Wiener Neustadt, im City Center Amstetten, im Fachmarktzentrum Tulln-Langenrohr und im Haid-Center in Oberösterreich. Dazu kommen Standorte in den Klagenfurter City Arkaden, im EKZ Südpark Klagenfurt, im City Center Völkermarkt, in Neukauf Villach, im FMZ wolfsberg und im FMZ Tauernpark in Spittal an der Drau.