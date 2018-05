Weg vom BIP: Wie die Wirtschaft ehrlicher bewertet werden könnte

Vor fünf Jahrzehnten war die Wirtschaftspolitik weiter als heute: 1967 schrieb Deutschland das „magische Viereck“ als Staatsziel in sein Grundgesetz. Magisch heißt es, weil die Eckpunkte üblicherweise nicht gleichzeitig erreichbar sind – nämlich stabile Preise, hohe Beschäftigung, außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie „angemessenes Wachstum“.

Seit der Krise 2008 erleben solche Wirtschaftsziele eine Renaissance – meist ergänzt um Verteilungsgerechtigkeit und Umwelt. Im Lauf der Jahrzehnte hatten sich die Schwerpunkte nämlich auf ungesunde Weise verschoben: Das Wachstum hatte alles andere überstrahlt.

„Wachstum ist nur ein Zwischenziel auf dem Weg zu Wohlstand für alle“, sagte Arbeiterkammer-Chefökonom Markus Marterbauer. Am Dienstag präsentierte die AK ihren ersten „Wohlstandsbericht“ (PDF zum Download hier, 92 Seiten), den sie fortan jährlich erstellt. Sie analysiert Daten in fünf Kategorien und prognostiziert Tendenzen für 25 Indikatoren – aktuell für 2015 bis 2019. Erstes Fazit: Österreich erhält 63 von 100 möglichen Punkten, was „eine relativ günstige Entwicklung nachhaltigen Wohlstandes“ signalisiert.